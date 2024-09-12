Van'da tek şişte 65 metrelik kebap, dakikalar içinde tüketildi Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda, usta şef Salih Oral tarafından tek bir şişte pişirilen 65 metre uzunluğundaki kebap, birkaç dakika içinde büyük bir hızla tükendi.

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İHA

İpekyolu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı, renkli ve etkileyici anlara ev sahipliği yaptı.

Adanalı kebap ustaları, özel bir mangalda 65 metre uzunluğunda bir kebap pişirdi. 30 kişilik bir ekibin bir saat süren titiz çalışmasıyla hazırlanan kebap, tek bir şişte pişirildikten sonra dakikalar içinde tüketildi.

VAN PLAKASIYLA ADANA KEBABI

Organizasyonu üstlenen kebap ustası Salih Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada,

Amacımız Van'ı tanıtmak ve Van kültürünü yaşatmak. Ayrıca Adana kebabını Van'ın plakasına atıfta bulunarak özel bir bağdaştırma yapmak istedik. Bu yüzden 65 metre uzunluğundaki kebabımızı hazırladık

dedi.

46 METREDEN 65 METREYE ÇIKARDILAR

Van'daki restoran işletmecisi Yaşar İşik ise, daha önce Kahramanmaraş'ta hazırladıkları 46 metre uzunluğundaki Adana kebabını 65 metreye çıkararak Van için büyük bir çaba gösterdiklerini belirtti. İşik, "Biraz aksilik yaşadık, mangalımız düştü ve bazı eksiklikler oldu ama sonuçta yine başarılı olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)