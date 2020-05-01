Van'da terör operasyonunda 14 kişi yakalandı
- DHA
- 01.05.2020 - 12:07
Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yol kapatarak ateş yakan bir grup olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Mahallede bulunan grup, bölgeye giden motorize polis ekibine, molotof, havai fişek ve EYP ile saldırdı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından 5 kişi; 2 EYP, 7 çakmak gazı dolum tüpü ve 3 fitil ile yakalanarak gözaltına alındı.
5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Van'da terör operasyonunda 14 kişi yakalandı ViDEO
14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Devam eden soruşturma kapsamında; taş, molotof, havai fişek ve EYP ile sokak eylemlerine katılan 18 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
4 şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.