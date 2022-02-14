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    Van'da ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

    Van'ın Muradiye ilçesinde valizinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 19:13
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    Van'da ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

    Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları bir duyum üzerine 12 Şubat günü saat 23.00 sıralarında bir ticari taksiyi durdurdular.

    VALİZDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Ekipler, takside bulunan R.K. isimli yolcunun valizinde 394 gram metamfetamin, yaklaşık 3 gram kubar esrar, 170 dolar sahte para ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

    Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Van da ticari taksideki yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #1


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