Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Erciş İlçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan Şeker Fabrikası kavşağında Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri sırasında Van'dan Erciş'e doğru seyir halinde bulunan tırı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı.

Ekiplerin yaptığı aramalarda tırın dorsesinde 142 Afganistan, 33 Pakistan ve 43 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 218 kaçak göçmen yakalandı.

Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler belediyeye ait otobüsle ilçe merkezine getirildi.

SICAK YEMEK İKRAMI

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu kaçak göçmenler, Kışla Mahallesi'ndeki 12 Dev Adam Spor Salonu'na alındıktan sonra kaymakamlık ve belediye tarafından sıcak yemek ikramı yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Van'da tır dorsesinden 218 kaçak göçmen çıktı VİDEO

















