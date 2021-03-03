Van'da toprağa gömülü 4 çuval eroin bulundu
Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.
- AA
- 03.03.2021 - 11:19
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
NARKOTİK KÖPEĞİ TESPİT ETTİ
Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Barut'un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.
Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.