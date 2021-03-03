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    Van'da toprağa gömülü 4 çuval eroin bulundu

    Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.
    • AA
    • 03.03.2021 - 11:19
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    Van'da toprağa gömülü 4 çuval eroin bulundu

    Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

    NARKOTİK KÖPEĞİ TESPİT ETTİ

    Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği Barut'un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.

    Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Van eroin

    Van eroin

    Van eroin

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