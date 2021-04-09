Van'da toprağa gömülü uyuşturucu bulundu

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde 73 kilo 53 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bakraçlı Mahallesi kırsalında arama gerçekleştirdi.

NARKÖTİK KÖPEKLERİ TESPİT ETTİ

Narkotik köpeği "Şila","Rexo", "Bozo" ve "Magnum"un kullanıldığı aramada, yol kenarında toprağa gömülü 5 sırt çantasında 120 pakette 61 kilo 330 gram eroin bulundu.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Başkale ilçesi Böğrüpek Mahallesi'nde araç takibi sırasında araçtan atılan çuvalda 10 parça halinde 11 kilo 723 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.