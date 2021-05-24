Van'da trafik kazasında yaralanan şahıs 4 sağlık çalışanını ve bir polisi darbetti

Van'da trafik kazasında yaralanan şahıs 4 sağlık çalışanını ve bir polisi darbetti

Trafik kazasında ayağından yaralanan kişi, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir doktor, 3 hemşire ve bir polisi darbetti.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden iki aracın çarpışmasıyla kaza meydana geldi.

Kaza yerine giden 112 ekipleri yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirmiş. Yaralılardan biri madde bağımlısı ve ayağından yaralanmış olduğu bildirildi.

DOKTORA YUMRUK ATTI

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise trafik kazasının ardından birbirlerini suçlayan taraflar arasında kavga çıktığını, polislerin müdahalesinin ardından yaralıların hastaneye getirildiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Yaralılardan biri hastanede kendisini muayene eden doktorun nefes borusuna gelecek şekilde yumruk atmış. İğne yapmaya gelen hemşireye ve araya giren polise saldırmış. Çevik kuvvet devreye girmiş. Yaralı başka hastaneye nakledildi. Arkadaşlarımızın ciddi bir durumu yok. Doktorumuzun aldığı darbeden dolayı göğüs ağrısı var."