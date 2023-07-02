Van'da üç araç kazaya karıştı: 13 yaralı

İHA
Van-Erciş karayolunda Balık Bendi civarında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 AAZ 484 plakalı minibüs, 65 DC 949 plakalı hafif ticari kapalı kasa kamyonet ile 06 DCZ plakalı otomobil kaza yaptı.
Üç aracın karıştığı kazada 13 yaralı
Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.