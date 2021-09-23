Van'da üzerinde uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı
- İHA
- 23.09.2021 - 17:06
- Güncelleme : 23.09.2021 - 18:06
Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.
KASIK BÖLGESİNE VE AYAKKABI TABANINA SAKLADIĞI UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI
Açıklamada, "Van Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van’dan İzmir iline gitmek üzere havalimanına gelen 1 şahsın giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldı. Yapılan aramada, vücuduna gizlenmiş 6 adet şeffaf poşete sarılı halde 465,97 gram esrar ve 1 adet şeffaf poşete sarılı halde 50,82 gram Afyon sakızı olmak üzere toplam 512,82 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir." denildi.
Van'da üzerinde uyuşturucuyla uçağa binmeye çalışan kişi yakalandı VİDEO