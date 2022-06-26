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    Van'da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu

    Van'da yıldırım düşmesi sonucu 63 koyun telef olurken çoban ise yaralandı.
    • 26.06.2022 - 01:32
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    Van'da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu

    Van'da ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düştü.

    63 küçükbaş telef oldu, çoban yaralandı

    Yıldırımın düşmesiyle birlikte Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

    Van'da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu - Video

    Van da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu #1

    Olay yerine ekipler sevkedildi

    Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler.

    Van da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu #2

    Yaralı çoban hastaneye sevkedildi

    İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Van da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu #3


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