Van'da yıldırım düşmesi sonucu 63 koyun telef olurken çoban ise yaralandı.

Van'da ilçeye bağlı Erkaldı Mahallesi Sürdüz Dağı mevkisinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağışla birlikte yıldırım düştü.

63 küçükbaş telef oldu, çoban yaralandı



Yıldırımın düşmesiyle birlikte Sadık Armutçu isimli çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'da yıldırım düştü: 63 koyun telef oldu - Video







Olay yerine ekipler sevkedildi

Bölgede olan başka bir çobanın haber vermesi sonucu olay yerine giden mahalle halkı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra jandarma ve ambulansa haber ettiler.





Yaralı çoban hastaneye sevkedildi

İHA'nın haberine göre, olayın yaşandığı bölge yoldan uzak olduğu için yaralı çobanı mahalle halkı kendi imkanları ile ambulansa ulaştırdı. Yaralı çoban ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



