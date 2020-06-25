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    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor

    Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşıyor.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 09:43
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    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #1

    Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bulunan Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayı sonunda da kar manzaraları yaşanıyor.

    Yer yer kar yığınlarının olduğu bölgeye giden vatandaşlar karda kaymanın ve kartopu oynamanın tadını çıkarıyor.

    Bu da ilginç görüntülere sahne oluyor.

    GÖREN SELFİE ÇEKİYOR

    Yoldan geçen vatandaşlar gördükleri kar karşısında şaşırırken, araçlarından inip selfie yapıyor.

    MANZARA HAYRAN BIRAKIYOR

    Kardelenlerin de çiçek açtığı bölgede fotoğraf çeken vatandaşlar, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #2

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #3

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #4

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #5

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #6

    Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor #7

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