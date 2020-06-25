Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor

Van'daki 3 bin rakımlı bölgede kartopu oynanıyor

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Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bulunan Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayı sonunda da kar manzaraları yaşanıyor.

Yer yer kar yığınlarının olduğu bölgeye giden vatandaşlar karda kaymanın ve kartopu oynamanın tadını çıkarıyor.

Bu da ilginç görüntülere sahne oluyor.

GÖREN SELFİE ÇEKİYOR

Yoldan geçen vatandaşlar gördükleri kar karşısında şaşırırken, araçlarından inip selfie yapıyor.

MANZARA HAYRAN BIRAKIYOR

Kardelenlerin de çiçek açtığı bölgede fotoğraf çeken vatandaşlar, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.