Van’daki balıklar yüksek su sıcaklığından öldü

Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen çok sayıda balık ölümleri uzmanları harekete geçirirken, ölümlerin yüksek su sıcaklığına bağlı olduğu tespit edildi.

Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'nün tatlı su kaynağına giren ve önceki gün öldükleri görülen balıklar incelemeye alındı.

Balıkların, yüksek su sıcaklığından öldüğü tespit edildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr Fazıl Şen bölgeye gitti, yeni numuneler aldı.

YENİ ÖLÜMLER YOK

Balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması için önlemler alınırken, yeni balık ölümlerinin olmadığı görüldü.

Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Fazıl Şen ve Şube Müdürü Demir tarafından suyun içersindeki materyaller, tatlı su kaynağının etrafında herhangi bir kirletici, kimyevi maddelerin olup olmadığı da incelendi. Ekipler tarafından tatlı su kaynağının farklı noktalarından alınan numuneler, üniversite laboratuvarına götürüldü.

KAÇAK AVCILARLA BURUN BURUNA GELİNDİ

Su sıcaklığının olması gereken değerlerden neden daha yüksek olduğu araştırılırken; ekiplerin incelemesi sırasında, kaçak avcılarla burun buruna gelindi.

Kaçak avcılar olay yerinden kaçarken; Prof. Dr. Şen ve Şube Müdürü Demir, kaçak avcıların yaptıkları bentleri yıktı.