Van'daki cenaze sonrası koronavirüs vakaları artıyor

Edemit ilçesinde kardeşinin cenazesine il dışından taziyeye gelen şahsın yakın temas kurduğu aile fertlerinden 12 kişiye koranavirüs bulaştırırken, yeni pozitif vakalar ortaya çıktı.

Edremit ilçesi, Eminpaşa Mahallesi Sağlık Çıkmaz Sokak'ta oturan Gülçek ailesinden bir kişi kalp krizi sonucu yaşamını yitirince, il dışında oturan kardeşi taziyeye geldi. Kardeşinin cenazesine katılan kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il dışından geldiği için 14 süreyle evde karantina altında tutuldu.

13 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Ancak geçen Cuma günü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan bu kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi, testi pozitif çıkan bu kişinin temas ettiği yakınlarını belirlemek için çalışma başlattı. 232 kişiye ulaşılarak yapılan test sonuçlarında taziye evinde 9 kişi ile ailenin İpekyolu ilçesi Yalınağaç Mahallesi'nde oturan 3 akrabasının test sonuçları da pozitif çıktı. Gülmaç ailesinin yaşadıkları 2 mahalledeki 2 ev karantina altında tutulurken, koronavirüs tespit edilen aynı aileden 13 kişinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, cenazeye Gürpınar ilçesine bağlı Taşdören Mahallesi'nde katılan iki kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde ikamet eden ve kalp krizinden vefat eden akrabalarının 09.05.2020 tarihindeki cenazesinin defin işlemine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi ikamet ettikleri Gürpınar İlçesi Taşdöndüren mahallesine döndü. 17.05.2020 tarihinde aynı aileden aynı ikamette oturan Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastane başvuran şahsın yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Bu testlerden de 1 kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunu üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesinde karantina kararı alarak giriş çıkışları yasakladı."

KARANTİNA UYGULANAN MAHALLE'DE 4 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Öte yandan 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle karantina bölgesi olarak ilan edilen Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi'nde tespit edilmiş olan 14 pozitif vaka yapılan son testler sonucu negatif çıktı. Kişilerin halen izlem ve gözlem altında bulundukları ve tedavilerinin devam ettiği mahallede, dün karantinanın sonlandırılması için sağlık ekipleri tarafından yapılan muayene ve tetkikte, Turgut ailesinden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca mahalledeki karantina uygulaması uzatıldı.