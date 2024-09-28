Van'dan yola çıkan göçmen kaçağı dolu tır Sakarya'da yakalandı Van'dan, İstanbul'a yola çıkan ve içerisi kaçak göçmen dolu olan tır Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde durduruldu. Yakalanan 14 göçmen geri gönderme merkezine göndelirken, 3 organizatörden 2'si tutuklandı..

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DHA

Sakarya'da kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar sürüyor..

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul iline doğru yola çıkan tırın içerisinde göçmen taşındığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan tır, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu.

14 GÖÇMEN VE 3 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Tırın içerisinde 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Şüphelilerden M.A.A. (45), gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehirde göçmen kaçakçılığına göz açtırmayan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin' her türlüsü ile mücadelenin artarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)