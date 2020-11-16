Vaniköy Camii’nin 3 boyutlu dijital kaydı

Yangında büyük zarar gören Vaniköy Camii’nin bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul Çengelköy’deki Vaniköy Camii’nde dün yangın çıktı.

350 yıllık Osmanlı döneminden kalma tarihi cami kullanılamaz hale geldi.

"HER AYRINTISI VAR"

Yanan cami için geçen sene bir restorasyon projesi için hazırlanan ve 2 milyon renkli noktayla her ayrıntısının dijital kaydı olduğunu belirten Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, "Tarihi Vaniköy Camii’nde üzüntü verici bir yangın yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda bu camiye ilişkin restorasyon projelerine altlık olması amacıyla 3 boyutlu lazer tarama çalışmaları gerçekleştirmiştik. Elimizde topladığımız 3 boyutlu bir nokta bulutu modeli mevcut birebir olarak. Her ne kadar üzücü bir olay olsa da elimizde nokta bulutu verisinin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor, çünkü bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarmak ve aslına uygun olarak tekrar şekillenerek hayat bulmasını sağlayabilecek bir alt yapıya sahibiz” dedi.

"TARİHİ YAPILARIN DİJİTAL OLARAK SAKLANMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Bu tür verilerin tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılması konusunda son derece önem taşıdığını belirten Fahrettin Doğan Tekin, şöyle konuştu:

"Geçen sene yaptığımız çalışma caminin restorasyon projelerine hazırlanması için yapılmış bir çalışmaydı. Caminin restorasyon projelerini hazırlayacak olan mimari firmaya 3 boyutlu lazer tarama ve ölçme hizmetini taramak için bu çalışmayı yapmıştık. Günümüzde bu cihazlarla mimari restorasyona yönelik çalışmalarla belgelemeler yapılmakta. Eski eserlerimizin, tarihi yapılarımızın belgelenmesinde, gelecek nesillere dijital aktarılmasında bir rol oynuyoruz. Restorasyon öncesi bir belgelemeden bahsediyoruz ama yaşamış olduğumuz bu üzücü olaylar bize gösteriyor ki esasında restorasyon projesi hazırlığı olmasa bile yapının dijital olarak saklanması çok önemli.”









