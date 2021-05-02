Van'ın İran sınırında eroin operasyonu

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.

İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Hangediği Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, araziye terk edilmiş 83 kilogram eroin ele geçirildi.

"ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Hangediği Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile 83 kilogram eroin maddesi arazide ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır.” denildi.