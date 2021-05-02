Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.105
-0.76%
EXEN Coin
27.69
-1.77%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Van'ın İran sınırında eroin operasyonu

    Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 83 kilogram eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 14:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'ın İran sınırında eroin operasyonu

    İran'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattındaki Hangediği Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

    Operasyonda, araziye terk edilmiş 83 kilogram eroin ele geçirildi.

    "ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI"

    Konuyla ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “1 Mayıs 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Hangediği Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan operasyon ile 83 kilogram eroin maddesi arazide ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır.” denildi.

    Van ın İran sınırında eroin operasyonu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir