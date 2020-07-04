En Son Haber

İç Haber

Van'ın yaralı kuşları tedavi altına alındı

Van'ın yaralı kuşları tedavi altına alındı

İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı.