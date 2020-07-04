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    Van'ın yaralı kuşları tedavi altına alındı

    İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Bıldırcın tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 08:22
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    Van'ın yaralı kuşları tedavi altına alındı #1

    Van’ın İpekyolu ve Tuşba ilçesi Güvençli Mahallesinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin ve bıldırcın, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    REHABİLİTASYON MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

    Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Van'ın yaralı kuşları tedavi altına alındı #2

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