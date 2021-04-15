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    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı

    Teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yasakları fırsat bilerek bakım ve onarım işlerini yapmaya başladı.
    • DHA
    • 15.04.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 15.04.2021 - 13:44
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    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı

    Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında olan inci kefalinin avlama yasağı başladı.

    Her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 98 balıkçı teknesi, dünden itibaren son ağlarını çekip, 90 günlük süreyi tamamlamak için limanlara demir atarken, bazı balıkçılar ise kıyıya çektikleri teknelerinin bakımını ve onarımını yapmaya başladı.

    800 METRELİK AĞLAR TOPLANDI

    Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, dün son ağlarını çektiklerini söyleyerek, "İnci kefali avlama yasağı başladı. Bunun üzerine son ağlarımızı Van Gölü’nden topladık. Karadan yaklaşık 2 kilometre uzakta attığımız 800 metre uzunluğundaki ağlarımızı diğer balıkçı arkadaşlarımla birlikte toplayarak, teknelerimizi limana çektik. Burada sezonluk tekne bakılmalarımızı boyasını, kaynağını ve diğer bakımlarını yapıyoruz. Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim." dedi.

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #1

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #2

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #3

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #4

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #5

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #6

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #7

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #8

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #9

    Vanlı balıkçılar, yasakla birlikte teknelerini bakıma aldı #10

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