Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li başkan tutuklandı

Adana’da Vefa Destek Grubu'na yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 14 Mayıs Perşembe günü Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımı ile Vefa Yardımlaşma Grubu ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtımı yaptı.

Dağıtım sırasında CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziki tacizi oldu.

Bunun üzerine Kaymakam Bingöl ve koruması olaya engel olmak istedikleri esnada şüpheli şahıslar hakaret ederek korumayı hafif şekilde yaraladı.

VEKİLLER TESLİM ETTİ, TUTUKLANDI

Zanlılardan 3’ü savcılık sorgusundan sonra, 1 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yıldırım’ın serbest bırakılmasının itiraz edilmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırganlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

Öğle saatlerinde de 2 CHP Adana milletvekili, Eren Yıldırım’ı adliyeye teslim etti. Yıldırım, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.