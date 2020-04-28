Vezirköprü'de karantina kaldırıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Vezirköprü ilçesi genelinde uygulanan karantina uygulamasının sona erdiğini ve Samsun’daki mesai saatlerinin de değiştiğini açıkladı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Vezirköprü ilçemiz genelinde uygulanan karantina tedbirleri bugün itibarıyla sonlandırılmış, ancak ilçeye bağlı Ovacık Mahallesinde uygulanan karantina tedbirleri 30 Nisan 2020 tarihine uzatılmıştır” denildi.

SAMSUN'DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Samsun’da mesai saatlerinin değiştiğini de belirten Vali Kaymak, şu ifadeleri kullandı:

“Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, Ramazan Bayramı sonuna kadar 657 sayılı DMK ve 2020/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca İlimizde mesai saatleri 28 Nisan tarihinden itibaren 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. İlgililere duyurulur.”