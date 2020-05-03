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- Video için köpekleri sıpanın üzerine saldı
Video için köpekleri sıpanın üzerine saldı
Sosyal medya platformlarından 2-3 tık daha fazla izlenmek için bir şahıs, köpeklerini sıpanın üstüne saldı.
- Haber Merkezi
- 03.05.2020 - 16:40
Ankara'da annesinin yanında yavru sıpayı kangallara parçalatan ve köpek dövüşleri yaptırıp bu anları çekerek Tiktok'ta paylaşan 24 yaşındaki B.K, isimli şahısın paylaşımları sosyal medyada kan dondurdu.
Video için köpekleri sıpanın üzerine saldı İZLE
Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'nden yapılan açıklamada; şahıs hakkında yakalanması için çalışma başlattı.
GÖZALTINA ALINDI
Binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilen şahısın jandarma komutanlığına bağlı ekiplerin şahısı yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.
"TUTACAĞINI TAHMİN ETMEDİK"
Görüntülerin yanına şahıs ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"Yine rahat durmuyorlar tutacağını tahmin etmedik zor yetiştik sıpaya. Lütfen boş yorum yapmayın"