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    Virüsten korkan küçük Zeynep arkadaşlarını camdan izledi

    0-14 yaş arası çocuklar sokaklara çıkarken virüsten korkan küçük Zeynep, arkadaşlarını evinin camından izlemekle yetindi.
    • İHA
    • 13.05.2020 - 16:02
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    Virüsten korkan küçük Zeynep arkadaşlarını camdan izledi

    Haftalardır evlerinden çıkamayan 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi kararının ardından, çocuklar parklara akın etti.

    Parkları hınca hınç dolduran minikler, evde kalmanın acısını çıkardı.

    "BEN EVDE OTURMAK İSTİYORUM"

    İstanbul’da iznin başlamasının ardından tüm çocuklar sokaklara ve parklara akın ederken, küçük Zeynep evde kalmayı tercih etti.

    Arkadaşlarını kardeşleriyle birlikte evinin camının demir parmaklıkları arasından izleyen küçük Zeynep, “Dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Ben evde oturmak istiyorum. Çıkmayacağım.” dedi.


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