Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti

Etkili olan sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Haliç'te ise istenmeyen görüntülere sebep oldu.

SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

Kuvvetli yağışın ardından suyun rengi griye dönüşürken, kıyıda biriken çöpler de oldukça dikkat çekti.

Oluşan bu değişim ise havadan görüntülendi.

Sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç