Dolar
7.2206
-1.0537%
Euro
8.5131
-1.6804%
Altın
1930.41
-0.853%
Borsa
1139.32
1.1111%
G. Altın
448.779
-1.7883%
Bitcoin
84783.83
-3.0816%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti

    Etkili olan sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç, görenleri hayrete düşürdü.
    • İHA
    • 21.08.2020 - 13:20
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yağış sonrası Haliç'in rengi değişti

    İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı olumsuz etkilerken, Haliç'te ise istenmeyen görüntülere sebep oldu.

    SUYUN RENGİ DEĞİŞTİ

    Kuvvetli yağışın ardından suyun rengi griye dönüşürken, kıyıda biriken çöpler de oldukça dikkat çekti.

    Oluşan bu değişim ise havadan görüntülendi.

    Sağanak yağmur sonrası rengi değişen Haliç

    Yağış sonrası Haliç in rengi değişti #1

    Yağış sonrası Haliç in rengi değişti #2

    Görüş Bildir