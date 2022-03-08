Euro
15.63
-0.12%
Dolar
14.38
0.07%
Altın
924.07
0.15%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
557.723
0.09%
BTXN Coin
37.87
-0.86%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C
    Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek

    Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek

    Atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 02:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatı artmış olan ve arz sorunu yaşayan tarımsal ürünlerde önemli bir karar alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    YAĞLI TOHUMLU BİTKİ ÜRETİMİNE HİBE DESTEĞİ

    Cumhurbaşkanı kararıyla boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

    2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

    Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Anlık İşlemler

    Top Russian, Ukrainian diplomats to meet in Antalya
    Turkey

    Top Russian, Ukrainian diplomats to meet in Antalya

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 - Anneye, eşe, sevgiliye en anlamlı sözler...
    Yaşam

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022 - Anneye, eşe, sevgiliye en anlamlı sözler...

    Görüş Bildir