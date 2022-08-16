Yakup Canbolat koronavirüse yakalandı

Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi Twitter hesabından koronavirüs olduğunu açıkladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"Yaptırdığım test pozitif çıktı"

İHA'nın haberine göre, Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim." paylaşımını yaptı.



