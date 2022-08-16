Yakup Canbolat koronavirüse yakalandı
Bursa Valisi Yakup Canbolat resmi Twitter hesabından koronavirüs olduğunu açıkladı.
- 16.08.2022 - 03:14
Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.
"Yaptırdığım test pozitif çıktı"
İHA'nın haberine göre, Vali Canbolat yaptığı paylaşımda, "Bugün akşam yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma bir süre evden, uzaktan devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dualarınızı beklerim." paylaşımını yaptı.