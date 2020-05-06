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    Yalova'da 1 yaşındaki bebek ve babası koronayı yendi

    Koronavirüs tedavisi gören bebek ve babası sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanları minik bebeğe doğum günü sürprizi yaptı.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 12:11
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    Yalova'da 1 yaşındaki bebek ve babası koronayı yendi

    Yalova'da yaşayan Yenigül Ailesi, bir süre önce koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi altına alındı.

    Koronavirüse yakalanan 1 yaşındaki Çağan Eymen bebek ve 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül, hastanedeki tedavi süreçlerinin iyi gitmesiyle hastalığı  yendi.

    MİNİK EYMEN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

    İlk yaşına hastanede giren Eymen bebeğe, hastane çalışanları pasta keserek doğum günü sürprizi yaptı.

    CNC operatörü 26 yaşındaki babası Sercan Yenigün ile Eymen, sürpriz sonrası evlerine uğurlandı.

    Koronavirüsü yenen baba Sercan ve minik bebek, 14 gün boyunca evlerinde karantina altında kalacak.

    Yalova'da 1 yaşındaki bebek ve babası koronayı yendi ViDEO

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