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    Yalova’da 8 ton kaçak avlanan midye denize bırakıldı

    Yalova'nın Altınova ilçesinde yasa dışı avlanan yaklaşık 8 ton canlı kara midye denize geri bırakıldı.
    • İHA
    • 17.12.2021 - 18:53
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    Yalova’da 8 ton kaçak avlanan midye denize bırakıldı

    Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Altınova’daki tersaneler bölgesinde yasa dışı midye avcılığına müdahale edildi.

    8 TON MİDYE DENİZE GERİ BIRAKILDI

    Açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilimiz Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde yasadışı olarak avcılığı yapılan 350 çuval, yaklaşık 8 ton civarındaki canlı olan kara midyelerine el konularak Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizce denize iadesi yapıldı ve sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldı” denildi.

    Yalova’da 8 ton kaçak avlanan midye denize bırakıldı #1

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