Yalova’da 8 ton kaçak avlanan midye denize bırakıldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde yasa dışı avlanan yaklaşık 8 ton canlı kara midye denize geri bırakıldı.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Altınova’daki tersaneler bölgesinde yasa dışı midye avcılığına müdahale edildi.

8 TON MİDYE DENİZE GERİ BIRAKILDI

Açıklamada, “Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ilimiz Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde yasadışı olarak avcılığı yapılan 350 çuval, yaklaşık 8 ton civarındaki canlı olan kara midyelerine el konularak Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerimizce denize iadesi yapıldı ve sorumlular hakkında adli ve idari işlem başlatıldı” denildi.