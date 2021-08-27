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Yalova'da başlayan yangın söndürüldü

Yalova'da başlayan yangın söndürüldü

Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin büyük çabası sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.