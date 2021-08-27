Yalova'da başlayan yangın söndürüldü
Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, ekiplerin büyük çabası sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 27.08.2021 - 06:57
- Güncelleme : 27.08.2021 - 07:01
Yalova'nın Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın başladı.
EKİPLERİN YOĞUN ÇABASIYLA SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlere müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.