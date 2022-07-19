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    Yalova'da bir kişi, 3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti

    Yalova Altınova'da akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi.
    • 19.07.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 21:03
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    Yalova'da bir kişi, 3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti

    Yalova'nın Altınova ilçesinde N.Ş. isimli kişi, Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM’lere çekiçle saldırdı.

    Gözaltına alındı

    Tek tek ATM’lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

    Şüpheli N.Ş.’nin daha önce 2 kez daha ATM’lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti.

    ATM’lere 3’üncü saldırısı

    Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı.

    Şahıs ATM’lere 3’üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

    Yalova'da bir kişi, 3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti VİDEO

    Yalova da bir kişi, 3 üncü kez ATM leri çekiçle paramparça etti #1

    Yalova da bir kişi, 3 üncü kez ATM leri çekiçle paramparça etti #2

    Yalova da bir kişi, 3 üncü kez ATM leri çekiçle paramparça etti #3

    Yalova da bir kişi, 3 üncü kez ATM leri çekiçle paramparça etti #4

    Yalova da bir kişi, 3 üncü kez ATM leri çekiçle paramparça etti #5


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