Petrol
115.58
1.24%
Euro
17.3862
-0.99%
Dolar
16.1992
-0.92%
Altın
965.83
-0.70%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
468.417
-4.30%
BTXN Coin
12.41
-7.24%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Yalova'da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı

    Yalova'da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.
    • 27.05.2022 - 20:42
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 20:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı

    Bir elektronik mağaza zincirinin Yalova şubesinden televizyon alan kişi, bozulan ürünü yaptırmak istedi.

    Mağazanın önünde televizyonu yaktı

    Televizyonun tamir edilemediğini öğrenen müşteri duruma kızarak mağaza önüne gitti. Yanında getirdiği benzini ürünün üzerine döken şahıs televizyonu ateşe verdi.

    İHA'nın haberine göre, televizyon mağaza çalışanları tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

    Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken şüpheli emniyete sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Yalova da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı #1

    Yalova da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı #2

    Yalova da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı #3


    İlginizi Çekebilir

    Gaziantep Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama
    Gündem

    Gaziantep Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama

    16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu başlatıldı
    İç Haber

    16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir