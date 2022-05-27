Yalova'da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı

Yalova'da bir kişi bozulan televizyonu tamir edilmeyince yaktı

Yalova'da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.

Bir elektronik mağaza zincirinin Yalova şubesinden televizyon alan kişi, bozulan ürünü yaptırmak istedi.

Mağazanın önünde televizyonu yaktı

Televizyonun tamir edilemediğini öğrenen müşteri duruma kızarak mağaza önüne gitti. Yanında getirdiği benzini ürünün üzerine döken şahıs televizyonu ateşe verdi.

İHA'nın haberine göre, televizyon mağaza çalışanları tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken şüpheli emniyete sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.









