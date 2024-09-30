Yalova'da deniz kenarına düşen alkollü kadın baygınlık geçirdi Çınarcık ilçesinde deniz kenarına düşerek baygınlık geçiren yabancı uyruklu bir kadın, ayıldığında şok geçirerek jandarmaya sıkı sıkı sarıldı.

İHA

Yalova'da bir kadın ölümden döndü..

Çınarcık ilçesi sahilinde yabancı uyruklu bir kadın, kaldırımda dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekten deniz kenarına düştü ve baygınlık geçirdi.

DENİZİN KENARINDAN KURTARILDI

Vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

JANDARMAYA SARILDI

Bu sırada ayılan kadın, geçirdiği şok ve korkuyla jandarmaya sıkı sıkı sarıldı. Ekipler kadını güçlükle sakinleştirdi.

Kadın daha sonra Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)