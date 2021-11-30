Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribottaki vatandaşlar lodosun etkisiyle zor anlar yaşadı. Panik halinde olan yolcuların o anları kameralara yansıdı.

Yurdun birçok yerinde cumartesi gününden itibaren kendini gösteren lodos, Yalova'da şiddetini arttırdı.

Topçular Eskihisar seferini yapan arabalı feribot denizin ortasındayken fırtınaya yakalandı.

BÜFEDEKİ RAFLAR DEVRİLDİ

Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan Feribotta bulunan yolcular büyük panik yaşarken büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.

Yolcuların büyük bir panik yaşadığı o anlar bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülere yansıdı.

Feribot zorlu bir yolculuğun ardından sağ salim Yalova Topçular iskelesine yanaştı.

Yalova'da feribot fırtınaya denizin ortasında yakalandı VİDEO