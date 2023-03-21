Yalova'da feribottan atlayan yolcuyu Sahil Güvenlik ekibi kurtardı İDO'ya ait Yalova'dan Yenikapı'ya sefer yapan feribottan denize atlayan bir yolcu Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Yalova'dan hareketlenen İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İşletmesi'ne ait feribotta hareketli dakikalar yaşandı.

Saat 11.45'te Yalova'dan yolcularla İstanbul Yenikapı'ya gitmek üzere hareket eden feribotta yolculardan biri Marmara Denizi'ne atladı, olayı gören vatandaşlar durumu feribot yetkililerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kaptan feribotu durdururken görevliler de can simidi atarak denizdeki erkek kişiyi çıkarmaya çalıştı.

Bu sırada ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tekneyle yanına yaklaşarak denizdeki vatandaşı kurtardı.