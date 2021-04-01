Yalova'da Suriye uyruklu S.A.A., kaçak muayenehanede bir hastaya diş tedavisi yaptığı sırada yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak’taki bir adreste kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

MÜHÜRLENDİ

Adrese yapılan baskında iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.A.A., bir hastaya diş tedavisi uygularken yakalandı.

S.A.A. gözaltına alınırken, iş yeri mühürlendi.

Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın VİDEO



























