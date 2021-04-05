Yalova’da, sosyal medya üzerinde canlı yayında açık artırma yaparak kaçak ürünler satan O.K.ve S.K adlı kişiler suçüstü yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başarılı bir operasyona imza attı.

"SON NOKTAYI KİM KOYACAK"

Canlı yayında açık artırma usulü kaçak ürünleri satış yaptığı belirlenen O.K isimli şahıs, parfümü 180 liraya satmaya çalışırken "Son noktayı kim koyacak?" diye seslendi.

Tam da bu sırada Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri içeri girerek baskın düzenledi.

Yalova'da kaçak ürün satışını polisin basma anı VİDEO

YURDA KAÇAK SOKULAN ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 adet parfüm, 110 adet kaçak giyim eşyası, 20 adet kol saati ele geçirildi.

O.K ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak tahkikata başlandı.





