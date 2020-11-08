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    Yalova'da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada

    Yalova'da deniz kenarında bir çay bahçesinde oturan 3 kişinin yanına gelen karga, verilen simiti yedikten sonra bir kişinin uzattığı parayı alarak, uçtu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 12:56
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    Yalova'da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada

     

    Yalova’da 3 kişilik bir arkadaş grubu deniz kenarındaki çay bahçesinde oturdu. Bu sırada bir karga, bu kişilerden birinin omzuna kondu.

    PARAYI ALAN KARGA UÇUP GİTTİ

    Karga, ilk olarak kendisine verilen simitten yedi. Daha sonra masadaki bir kişi esprili yaklaşımla kargaya 10 TL uzattı.

    Parayı ağzına alan karga, yan masaya uçtuğu sırada parayı düşürdü. Daha sonra tekrar kendisine para veren kişinin koluna konan karga, parayı alarak, uçtu.

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

     


    Yalova da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada #1

    Yalova da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada #2

    Yalova da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada #3

    Yalova da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada #4

    Yalova da karganın çay bahçesinden parayı alıp uçma anı kamerada #5

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