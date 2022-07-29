Yalova'da kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye sokarken, gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Trafikte görmeye şaşırdığımız garip ve tehlikeli hareketlere bir yenisi daha eklendi.

Yalova merkezde bir otomobil herkesin şakın bakışları arasında geri geri trafikte yol aldı.

İlk Cengiz Koçal Caddesi’nde otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

Yalova'da kilometrelerce geri giden otomobil - VİDEO

Ters giderek minibüs solladı

Sürücü ters şekilde giderek trafikte bekleme yapan minibüsü de solladı. Herkesin şaşkın bakışları içinde yol alan otomobil şehir merkezinden çıkarak şehirler arası karayoluna girdi.

Karayolu boyunca geri gitti

İHA'nın haberine göre; Yalova-İzmit karayolunu kullanan otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederek Çiftlikköy ilçesine kadar ulaştı. Sürücünün aracını neden ters sürdüğü ise merak konusu oldu.

Sürücünün araçta yaşanan arıza nedeniyle geri geri gittiği tahmin ediliyor.