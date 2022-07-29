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    Yalova'da kilometrelerce geri giden otomobil

    Yalova'da kilometrelerce geri geri giden otomobil, trafiği tehlikeye sokarken, gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.
    • 29.07.2022 - 05:12
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    Yalova'da kilometrelerce geri giden otomobil

    Trafikte görmeye şaşırdığımız garip ve tehlikeli hareketlere bir yenisi daha eklendi.

    Yalova merkezde bir otomobil herkesin şakın bakışları arasında geri geri trafikte yol aldı.

    İlk Cengiz Koçal Caddesi’nde otomobilin ters şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar o anları cep telefonun kamerasıyla kaydetti.

    Yalova'da kilometrelerce geri giden otomobil - VİDEO

    Ters giderek minibüs solladı

    Sürücü ters şekilde giderek trafikte bekleme yapan minibüsü de solladı. Herkesin şaşkın bakışları içinde yol alan otomobil şehir merkezinden çıkarak şehirler arası karayoluna girdi.

    Yalova da kilometrelerce geri giden otomobil #1

    Karayolu boyunca geri gitti

    İHA'nın haberine göre; Yalova-İzmit karayolunu kullanan otomobil sürücüsü kilometrelerce yol kat ederek Çiftlikköy ilçesine kadar ulaştı. Sürücünün aracını neden ters sürdüğü ise merak konusu oldu.

    Sürücünün araçta yaşanan arıza nedeniyle geri geri gittiği tahmin ediliyor.

    Yalova da kilometrelerce geri giden otomobil #2

    Yalova da kilometrelerce geri giden otomobil #3


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