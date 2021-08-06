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    Yalova'da köpeğe vurmamak için bariyere çarptı: 2 yaralı

    Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde yoldaki köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü bariyerlere vurdu. Kazada iki kişi yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 04:09
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    Yalova'da köpeğe vurmamak için bariyere çarptı: 2 yaralı

    Yalova-Kocaeli karayolu üzerinde kaza meydana geldi.

    Abdullah Ataman yönetimindeki 41 ADR 980 plakalı otomobil, Kaytazdere beldesi mevkisinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

    Kazada, sürücü Ataman ile beraberinde bulunan ancak isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

    Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Yalova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Yalova da köpeğe vurmamak için bariyere çarptı: 2 yaralı #1

    Yalova da köpeğe vurmamak için bariyere çarptı: 2 yaralı #2

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