Yalova'da kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişiye, 36 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler tarafından belirlenen adresteki eve operasyon düzenlendi.

10 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Evde yapılan aramada oyun masası üzerinde dağıtılmış halde 1 deste iskambil kağıdı ile oyun skorlarının yazılı olduğu adisyon ve 275 lira ele geçirildi.

36 BİN 400 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ev sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince toplam 4 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan evdeki toplam 10 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 31 bin 500 lira, genel toplamda ise 36 bin 400 lira para cezası kesildi.