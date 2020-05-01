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    Yalova'da kumar oynayan 6 kişi yakalandı

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 01.05.2020 - 08:50
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    Yalova'da kumar oynayan 6 kişi yakalandı

    Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

    Ekipler adrese operasyon düzenledi.

    6 KİŞİYE 18 BİN 900 LİRA PARA CEZASI

    Düzenlenen operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.

    Haklarında adli tahkikat başlatılan 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.

    Yalova'da kumar oynayan 6 kişi yakalandı ViDEO

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