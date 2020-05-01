Yalova'da kumar oynayan 6 kişi yakalandı
Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 6 kişiye, 18 bin 900 lira ceza kesildi.
- AA
- 01.05.2020 - 08:50
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, E.T'ye ait evin kumarhaneye dönüştürüldüğü ve işletildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler adrese operasyon düzenledi.
6 KİŞİYE 18 BİN 900 LİRA PARA CEZASI
Düzenlenen operasyonda E.T, A.K.E, S.A, E.Ç, N.E. ve E.Y. kumar oynarken yakalandı.
Haklarında adli tahkikat başlatılan 6 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 lira ceza kesildi.
Yalova'da kumar oynayan 6 kişi yakalandı ViDEO