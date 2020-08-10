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- Yalova'da Mehmetçik feribottan atlayan adamı kurtardı
Yalova'da Mehmetçik feribottan atlayan adamı kurtardı
- İHA
- 10.08.2020 - 10:56
Yalova’nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesi'nden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı.
Yolculardan birkaçı ise durumu feribotun kaptanına bildirdi.
YARI BAYGIN BULUNDU
Bunun üzerine kaptan, sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında Üstüner’i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu. Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner’e can simidi attı.
YARDIMINA MEHMETÇİK YETİŞTİ
Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı.
Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Yalova Topçular iskelesine intikal ettirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yalova'da Mehmetçik feribottan atlayan adamı kurtardı
HASTANEYE KALDIRILDI
Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vehbi Üstüner’in Yalova’da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.