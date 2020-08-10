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Eskihisar-Topçular seferini yapan feribottan denize atlayan adam, 2 saatlik aramanın ardından denize atlayan askerler tarafından kurtarıldı.

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde bulunan Topçular İskelesi'nden feribota binen 55 yaşındaki Vehbi Üstüner, yaklaşık 300 metre açıkta feribottan denize atladı.

Yolculardan birkaçı ise durumu feribotun kaptanına bildirdi.

YARI BAYGIN BULUNDU

Bunun üzerine kaptan, sahil güvenlik ihbar hattını arayarak yardım istedi. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı tarafından olay yerine TCSG-25 botu gönderildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, 2 saat süren arama kurtarma çalışması sonrasında Üstüner’i suyun üzerinde yarı baygın, şuurunu kaybetmek üzereyken buldu. Sahil Güvenlik ekipleri önce Vehbi Üstüner’e can simidi attı.

YARDIMINA MEHMETÇİK YETİŞTİ

Ancak tutacak durumda olmadığı anlaşılınca yüzücü kurtarıcı asker denize atladı.

Üstüner, can simidi üzerine yatırılarak sahil güvenlik botuna alındı. Koma halinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, süratle Yalova Topçular iskelesine intikal ettirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yalova'da Mehmetçik feribottan atlayan adamı kurtardı

HASTANEYE KALDIRILDI

Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vehbi Üstüner’in Yalova’da dışarıda kaldığı, kimsesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.