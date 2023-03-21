Yalova'da polisi şehit eden ehliyetsiz sürücünün cezası

Yalova’da 26 Mayıs 2021 tarihinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu ile ilgili 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yargılanan sanıklardan 20 yaşındaki Zülfükar İ., müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne davayla ilgili yapılan temyiz başvurusunun süreci tamamlandı.
Ceza hukuka uygun bulundu
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanık Zülfükar İ. hakkında "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle olası kastla öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezası, yapılan incelemeler sonucunda hukuka uygun bulundu.
Öte yandan, 1 Aralık 2022'de tamamlanan dava sürecinde diğer yaşı küçük sanık S.Y.’ye verilen 1 yıl 4 ay 20 günlük cezasıyla ilgili hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.