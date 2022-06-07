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    Yalova'da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı

    Yalova'da polisten kaçarken çıktığı binanın çatısından sarkarak aşağı inmeye çalışan şüpheli beton zemine düşerek 2 ayağını da kırdı.
    • 07.06.2022 - 21:24
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 21:31
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    Yalova'da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı

    Yalova'da uygulama noktasında polis tarafından durdurulmak istenen T.C, motosikletiyle kaçmaya başladı.

    Yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan şüpheli girdiği apartmanın çatısına çıktı.

    Polisin takip ettiği şüpheli çatından sarkarak 3’üncü kattaki apartman dairesinin balkonundan içeriye girdi. Polisin daireye gelmesi üzerine pencereden sarkan şüpheli ikna edilmeye çalışıldı.

    Beton zemine çakıldı

    Polisin kolundan tutmaya çalıştığı T.C, bu sırada 2’nci kat penceresine ulaştı. Aşağıda kendisini bekleyen başka polislerin olmasına rağmen aşağı sarkarak inmeye çalışan T.C, bu sırada dengesini kaybederek yere çakıldı.

    İHA'nın haberine göre, iki bacağı da kırılan T.C, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin ifade için aranması bulunduğu öğrenildi.

    Zanlının neden kaçtığı sorusunu ise yanıtlamadığı bildirildi.

    Yalova'da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı VİDEO

    Yalova da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı #1

    Yalova da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı #2

    Yalova da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı #3

    Yalova da polisten kaçan şahıs beton zemine düşerek bacaklarını kırdı #4


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