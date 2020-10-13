Dolar
7.9238
0.4436%
Euro
9.3062
-0.2882%
Altın
1893.05
-1.5518%
Borsa
1174.7
-0.3097%
G. Altın
482.629
-1.0188%
Bitcoin
90770.15
-0.2524%
EXEN Coin
12.17
-2.84%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 20 C

    Yalova'da tespih hırsızı yakalandı

    Süleymanbey Mahallesi'nde 4 bin TL değerindeki tespihleri çalan şahıs polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 23:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yalova'da tespih hırsızı yakalandı

    Yalova'nın Süleymanbey Mahallesi Mimar Sinan ve Cumhuriyet Caddeleri üzerindeki işyerlerine girerek 6 adet powerbank, 150 TL nakit para, 4 bin TL değerinde 14 adet tespih ile sarı renkli zincir çalan şahıs kayıplara karıştı.

    Hırsızlıkların gerçekleştirildiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyen Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsın eşgalini belirledi.

    Yalova da tespih hırsızı yakalandı #1

    YAKALANDI

    Olayın zanlısı M.G (32)'nin peşine düşen Yalova polisi yapılan teknik takip neticesinde şahsı saklandığı bir evde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

    Adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

    Yalova da tespih hırsızı yakalandı #2

    Yalova da tespih hırsızı yakalandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir