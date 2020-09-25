Yalova'da trafik cezasına sinirlenen eski vekil İhsan Barutçu'dan polise hakaret

Yalova'da, MHP'den ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, yaya geçidinde bekleyenlere yol vermediği için ceza yazan trafik polislerine hakaret etti.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki yaya geçidinde uygulama noktası kurdu.

Ekipler, yaya geçidinde bekleyenlere yol vermeyen otomobili durdurdu.

CEZAYA SİNİRLENDİ

Ehliyet ve ruhsat istenen otomobilin sürücüsü MHP'den 2011 yılında ihraç edilen eski İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu, polis ekiplerince kendisine ceza yazılacak olmasına sinirlendi.

Polis ekipleri ile Barutçu arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri, Barutçu'ya trafik kuralı ihlali yaptığı için ceza kesileceğini bir kez daha belirtti.

"HALA FETÖ'NÜN SIZINTILARIYLA UĞRAŞIYORUZ"

Bu duruma sinirlenen Barutçu, polis ekiplerine, “Adamlığı öğrenin. Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar. Biz FETÖ’cülerden neler çektik, hala sızıntılarıyla uğraşıyoruz.” dedi.

Ehliyetini polis ekiplerine veren Barutçu’ya ‘yaya geçidinden geçmek üzere bulunan yayalara geçiş hakkı tanımamak’ suçundan 598 lira para cezası uygulandı.













