Yalova'da, Türkiye’de ilk kez organik midye üretimine başlayan firmalara "Organik ve İyi Tarım Uygulamaları" sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen törende konuşma yapan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Yalova’nın katma değerli ürünler üreterek ülkenin her tarafına katkı sağlayan önemli bir üretim merkezi olduğunu anlattı.

"Yalova, yeni bir ilke daha katkı sağladı"

Geçmişte 92 ayrı bitki çeşidini Türk tarımıyla tanıştıran Yalova’nın yeni bir ilke daha katkı sağladığını belirten Hasdemir, “Bugün de bunlardan bir yenisini organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kriterlerinde midye yetiştirerek bir yenisini ekleyen birinden bahsediyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte insanlık; küresel pandemi, iklim değişikliği ve savaşlarla gıdanın önemine çok daha fazla dikkat etmekte. İnsanlığın birinci öncelikli gündemi beslenme gıda olmalı. Bunun en güzel örneği de Karadeniz’deki açılan koridorun ismi. Enerji koridoru değil, Karadeniz’in kıyısında açılan koridorun ismi bir başka ürün de değil, bir tahıl koridoru” diye konuştu.

Yalova’da Türkiye’nin ilk organik midye üreticileri sertifika aldı VİDEO

1 yılda 1.4 milyar dolar gelir elde edildi

İHA'nın haberine göre; Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju Özdemirden de konuşmasında su ürünlerine talebin her geçen gün arttığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl su ürünleri ihracatında önemli bir artış yaşanmasıyla 238 bin ton ürünün ihraç edildiğini kaydeden Özdemirden, 1.4 milyar dolar gelir elde edildiğini anlattı.

Yılda 9 bin ton üretim yapılacak

Kentteki midye üretimi hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise, “Misafirler, ülkemizde 2022 Eylül ayı verilerine göre 38 midye çiftliği bulunmakta olup, toplam kapasiteleri 35 bin ton yıldır. Yalova ilimizde Bakanlık olarak verdiğimiz izinlerle bugün 7 adet midye yetiştiricilik tesisinden 6 tanesi üretim faaliyetlerine başlamış olup, 1 tanesi de kurulum aşamasındadır. Halihazırda mevcut kapasite 3 bin 863 ton yıl olup, tam kapasite üretime geçildiğinde 9 bin ton yıl üretim yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Ardından, 4 üreticiye sertifikaları Vali Muammer Erol ve Genel Müdür Hasdemir tarafından verildi.

Etkinlikte midye dolma ikramı yapıldı.