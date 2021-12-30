Yalovalının forma müzesi

Yalovalı spor aşığı, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden topladığı imzalı formaları açtığı müzede sergiliyor.

Yalova’nın Armutlu ilçesinde ikamet eden Şahap Gümüş, tam bir spor aşığı…

İlk başlarda futbolcuların imzalı formalarını toplamaya başlayan Gümüş, topladığı formalar yüzlerce olunca, bu formaları teşhir edip herkesin görmesini istedi.

FORMA MERAKINI BİLENLER GÖNDERİYOR

Yaşadığı şirin ve küçük ilçede bir müze açan Gümüş, bu formaları sergilemeye başladı.

Gümüş'ün bu merakını bilenler, ona Türkiye'nin her yerinden ve dünyanın farklı ülkelerinden forma göndermeye başladı.

DEĞİŞİK SPOR DALLARINDAN FORMALAR DA BULUNUYOR

Çoğu sporcuların imzaladığı formalardan oluşan 400 forma, müzede merak eden herkesin ziyaretine açıldı.

Spor meraklısı adamın açtığı müzeye koleksiyonu olan tanıdıkları da forma gönderiyor.

Müzede bulunan formalar sadece futbol müsabakası forması değil. Değişik spor dallarından formalar da bulunuyor.

“KOLEKSİYONUM PAHA BİÇİLEMEZ”

Tam bir spor tutkunu olduğunu ifade eden Şahap Gümüş, “Kurmuş olduğum müzeye dünyanın her yerinden forma geliyor. Müzemde şu an 400 tane forma var. Türkiye'den ve yurt dışından 200 tane forma var. Sadece futbolcuların giydiği formalar değil, farklı spor branşlarından sporcuların giydiği formalar da var. Bu formaları dostlarımız gönderiyor. Burada futbolcuların imzaladığı formalar da var. Gönderen kişinin isim ve soy ismini yazarak sergiliyorum. Ben sporu çok seviyorum. Burada her takımın forması mevcut. Burada bulunan koleksiyonum paha biçilemez. Bana gönderdikleri müddetçe formaları sergilemeye devam edeceğim.” dedi.