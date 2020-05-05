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    Yanan araçta bulunan cesette kurşun tespit edildi

    Trabzon'da yanan otomobilde cesedi bulunan Soner Taşkın'ın tabancayla vurulduğu belirlendi.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 15:01
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    Yanan araçta bulunan cesette kurşun tespit edildi

     

    Trabzon’un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi’nde gece saatlerinde bir otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

    OTOPSİDE KURŞUN BULUNDU

    Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın’ın cansız bedeni bulundu. 
    Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Taşkın’ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı.

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı.
    Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu -1


    Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu -2

    Yanan otomobilde tabancayla vurulmuş cesedi bulundu -3

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