Yanan araçta bulunan cesette kurşun tespit edildi

En Son Haber

Trabzon'da yanan otomobilde cesedi bulunan Soner Taşkın'ın tabancayla vurulduğu belirlendi.

Trabzon’un Yomra ilçesi Gülyurdu Mahallesi’nde gece saatlerinde bir otomobilin yandığını gören mahalleli, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

OTOPSİDE KURŞUN BULUNDU

Yapılan incelemede, otomobilde kıraathane işletmecisi Soner Taşkın’ın cansız bedeni bulundu.

Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Taşkın’ın yapılan otopsisinde, vücudunda kurşuna rastlandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişme üzerine Taşkın ile aralarında para meselesi bulunan N.A. ve Ö.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.







