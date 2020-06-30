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- Yanlış otobüse binen öğrencileri sınava yetiştirdi
Yanlış otobüse binen öğrencileri sınava yetiştirdi
Sakarya'da YKS'ye girmek üzere yola çıkan ve yanlış otobüse binen iki genç, güzergahını değiştiren şoför tarafından sınava yetiştirilirken, o anlar otobüs kamerasına yansıdı.
- AA
- 30.06.2020 - 17:55
Sınav merkezine gitmek için Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'ndeki durağa gelen iki öğrenci, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse bindi.
Bir süre sonra yanlış otobüse bindiklerini fark eden öğrenciler, durumu şoför İbrahim Aydemir'e iletti.
DİĞER YOLCULARI İNDİRİP, GÜZERGAH DIŞINA ÇIKTI
Ulaşım Dairesi Amirliğine konuyu aktaran Aydemir, araçtaki yolcuları indirerek güzergah dışına çıktı. Serdivan ilçesindeki okula öğrencileri yetiştiren Aydemir'in çabası, araç kamerasınca kaydedildi.
Yanlış otobüse binen öğrencileri sınava yetiştirdi İZLE
"BİZ ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"
Kamera görüntüleri, Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından "Biz elimizden geleni yaptık. İnşallah sınavınız başarılı geçmiştir." notuyla paylaşıldı.