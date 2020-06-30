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Yanlış otobüse binen öğrencileri sınava yetiştirdi

Yanlış otobüse binen öğrencileri sınava yetiştirdi

Sakarya'da YKS'ye girmek üzere yola çıkan ve yanlış otobüse binen iki genç, güzergahını değiştiren şoför tarafından sınava yetiştirilirken, o anlar otobüs kamerasına yansıdı.