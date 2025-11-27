Yapay zeka “kazananı” açıkladı: Fenerbahçe - Ferencvaros maç skoru…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. hafta heyecanı başlıyor.

Grup aşamasında geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe, bu kez Macaristan’ın güçlü temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, evinde 3 puan alarak gruptaki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.

Karşılaşma öncesi futbolseverlerin merak ettiği en önemli konu ise muhtemel skor…

Takımların güncel form durumlarını, oyuncu analizlerini ve maç istatistiklerini değerlendiren yapay zeka, bu haftanın kritik mücadelesi için dikkat çekici bir tahminde bulundu.

YAPAY ZEKADAN SKOR TAHMİNİ

Takımların güncel form durumları, kadro yapıları, istatistikleri ve son maç performanslarını değerlendiren yapay zeka, karşılaşmanın 3-1 Fenerbahçe lehine sonuçlanacağını tahmin etti.

Yapay zeka yalnızca skoru değil, golleri atması muhtemel oyuncuları da belirledi.

Fenerbahçe’nin muhtemel golleri

Yapay zekaya göre Kerem, maçın kilidini açabilecek isimlerin başında geliyor.

Ayrıca yapay zeka, tecrübesi, oyun görüşü ve uzaktan şutlarıyla rakip savunmalar için her zaman tehdit olan Asensio’nun da gol katkısı yapacağını tahmin etti.

Fenerbahçe’de 3. golün ise En-Nesyri’den gelebileceğine dikkat çekti.

Ferencvaros’un olası golü

Macar ekibinin gol bulması halinde sahneye çıkacak ismin muhtemelen Aleksandar Pesic olacağını tahmin etti.